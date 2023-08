Vídeo mostra momento em que candidato à Presidência do Equador é morto a tiros

Segundo as autoridades locais, nove pessoas ficaram feridas e um dos suspeitos de participar do ataque foi morto em uma troca de tiros com agentes de segurança.

Nas imagens, Villavicencio aparece deixando o local onde acontecia um encontro político. Ele é escoltado por seguranças e ao entrar no carro é possível ouvir uma série de disparos de arma de fogo. Fernando Villavicencio não morreu no local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio é morto com 3 tiros na cabeça durante atentado, nesta quarta-feira (09), em Quito.

URGENTE Fernando Villavicencio, candidato a presidente do Equador, é assassinado com tiros na cabeça pic.twitter.com/AHA0jplZVv

