Vídeo mostra instante em que Shizo Abe é baleado durante campanha no Japão

Em seguida, seguranças derrubam um homem apontado com o atirador. Em um trecho do vídeo é possível ver o homem detido e uma espécie de arma caseira no chão, bem perto dele.

Nas imagens, Shizo aparece discursando na cidade de Nara, de repente, ouve-se um estrondo e Abe cai ferido no chão. Ele foi atingido por trás, com um tiro que acertou seu coração.

O ataque que terminou na morte do ex-ministro do Japão, Shizo Abe, nesta sexta-feira (8), foi registrado ao vivo pela emissora de TV pública NHK.

