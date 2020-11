Vídeo: médico deixa coração de doador cair no chão após tropeçar

Um médico tropeçou no chão de um heliponto e caiu junto com o coração que carregava nas mãos para um transplante no Hospital Keck de USC, em Los Angeles (EUA), na última sexta-feira (6).

Segundo o UOL, antes do acidente, o helicóptero-ambulância que carregava o órgão já havia feito um pouso forçado e tombou no heliponto da unidade de saúde. Três pessoas estavam no helicóptero, sendo um piloto e dois médicos. Apenas o piloto sofreu ferimentos leves e os outros dois passageiros escaparam ilesos.

Vídeos compartilhados por canais de televisão local mostram o helicóptero-ambulância tombado no heliponto do hospital. Em seguida é possível ver um bombeiro retirando o coração doado de dentro do helicóptero e entregando a um médico que logo sai do local com o órgão em mãos para levá-lo ao paciente que estava na sala de cirurgia aguardando o transplante. No meio do caminho, o médico tropeça e cai junto com o órgão.

Após a queda, um bombeiro dá apoio e ajuda o médico a se levantar enquanto outras pessoas saem correndo para pegar o coração. Outro profissional da saúde segura o órgão nas mãos e, junto com o médico que tropeçou, saem a caminho da parte interna hospital. O paciente que estava na sala de cirurgia conseguiu realizar o transplante apesar dos imprevistos.