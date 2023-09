Vídeo: Funcionária tranca ladrão dentro de loja e homem fica desesperado: 'Mamãe, me ajuda'

Ele então tentou quebrar o vidro de uma janela, mas também não conseguiu. Porém, com ajuda de um extintor, o homem ainda conseguiu fugir do local quebrando o vidro da janela.

O ladrão, muito desesperado, tentou escapar, mas não conseguiu abrir o portão. Depois disso ele entra em pânico e começa a pedir ajuda: “Mamãe, me ajuda, me ajuda".

O homem, que vestia boné e camisa azul, exigiu dinheiro e o celular da funcionária. Ela, no entanto, aproveitou uma distração do criminoso para sair da loja e trancar o portão enquanto ele procurava a caixa registradora.

Na tarde do último dia 23 de agosto, um ladrão armado invadiu uma confeitaria em Campeche, no México, e ameaçou a funcionária que estava no local. A mulher, no entanto, conseguiu trancá-lo dentro da loja e chamar a polícia, conforme pode ser visto em vídeo captado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

