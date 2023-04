Vídeo: Dalai Lama é criticado por beijo na boca de menino

More complete footage pic.twitter.com/BoCasIrZQy — Ÿyñē Sùn (@NiSiv4) April 8, 2023

O líder religioso do Tibet, Dalai Lama, vencedor do Nobel da Paz, está sendo alvo de críticas após divulgação de vídeo polêmico onde aparece dando um beijo em um menino indiano. As imagens foram registradas no sábado (8), pela Voice of America, rede de radiodifusão que atua no Tibet.

No vídeo, o monge dá um beijo na criança que estava prestando uma homenagem. Na sequência, Dalai Lama põe a língua para fora e faz uma pergunta ao menino: “pode chupar minha língua?”. Em seguida, o menino apenas se aproxima do líder tibetano e fica testa a testa com ele, depois o abraça e eles se despedem com abraços.

Nas redes sociais, o monge está sendo acusado de pedofilia, assédio e gerando revolta com algumas pessoas considerando a atitude nojenta.

Seguidores de Dalai Lama acreditam que o vídeo foi divulgado para propagar uma campanha contra sua imagem de “santidade” e afirmam que no Tibet mostrar a língua é uma forma de saudação “bastante comum”.

Dalai Lama ainda não se manifestou sobre a repercussão negativa do caso.