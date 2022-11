Vídeo: cenário do BBB desaba na cabeça de participante

Manaus/AM - Na manhã deste sábado (19/11), um acidente no BBB de Portugal tomou conta das redes sociais. A sister Mafalda Diamond foi atingida na cabeça por uma porta dentro da sede do programa e teve de ser socorrida às pressas. Horas mais tarde, a produtora do programa, Endemol, emitiu uma nota sobre o assunto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.