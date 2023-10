Vídeo: Brasileira Bruna Valeanu aparece encolhida em bunker antes de ser morta pelo Hamas

Imagem mostra Bruna Valeanu, morta em rave pelo Hamas, encolhida em bunker com outros jovens pic.twitter.com/7iLOQ53gGt — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 16, 2023

Um vídeo divulgado nesse domingo (15), no Fantástico, mostra a brasileira Bruna Valeanu, 24, em um bunker, minutos antes de ser executado por terroristas do Hamas no último dia 7 de outubro, primeiro dia do ataque a Israel.

Nas imagens, Bruna aparece encolhida no chão junto a outros brasileiros que tentavam se esconder dos extremistas.

Enquanto o grupo se escondia, o Hamas abria fogo contra participantes de uma rave no Deserto do Negueb e em áreas de mata.

Bruna participava do evento quando o grupo atacou, mas conseguiu fugir e chegou a enviar mensagens para amigas falando que estava na linha de fogo.

“A gente tá numa caravana com muitas pessoas no meio de um mato. E tem muitos tiros em volta”, diz o texto.

A carioca foi executada no bunker após o Hamas invadir o local e “fuzilar” todos que encontrou no local.

O brasileiro Ranani Glazer, 23, morreu nas mesmas circunstâncias. Ele fez um vídeo no bunker e publicou nas redes sociais relatando o ataque do Hamas, pouco depois, ele também foi morto no esconderijo.