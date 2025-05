Viagem de Lula à França inclui 'Torre Eiffel brasileira', ida a estaleiro de submarino nuclear e visita à Interpol

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diante da Torre Eiffel iluminada nas cores da bandeira do Brasil, como uma demonstração de prestígio, promete ser o momento mais simbólico da visita do brasileiro à França, programada para ocorrer entre os dias 4 e 9 de junho.

A carregada programação oficial terá, porém, outras agendas com significado político e diplomático, como visitas à base naval de Toulon, onde são produzidos submarinos nucleares, no dia 6; e à sede da Interpol, organização internacional de polícias atualmente dirigida por um brasileiro, em Lyon, no dia 9.

No campo da cultura, Lula será homenageado em uma sessão da Academia Francesa, no dia 5, e no dia seguinte receberá o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8, onde lecionaram nomes como o filósofo Michel Foucault e o psicanalista Jacques Lacan.

Também está prevista uma agenda ambiental, com a inauguração de uma "floresta urbana" em frente à prefeitura de Paris, no dia 5; e a participação do presidente na Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, em Nice, no litoral mediterrâneo, no dia 9.

Símbolo maior de Paris, a Torre Eiffel só muda de cor em ocasiões muito especiais. Um exemplo foram as homenagens feitas à Ucrânia nos aniversários da invasão russa de 2022. Outro ocorrerá no próximo sábado (31), quando o monumento ganhará as cores do Paris Saint-Germain durante a final da Champions League, maior torneio europeu de futebol.

Oficialmente, as partes não confirmam o acordo. A Folha de S.Paulo apurou, porém, que a iluminação ocorrerá. Também não foram divulgadas as datas exatas.

A negociação para iluminar a Torre Eiffel com as cores do Brasil é delicada e vem ocorrendo pelo menos há algumas semanas, para que não se abra um precedente que possa ser invocado por outros chefes de Estado em visita. Uma solução cogitada foi a de usar o verde e o amarelo na cintilação que ocorre à noite, de hora em hora, em vez de uma iluminação a noite toda.

A ida à base de Toulon é uma retribuição à visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, em março do ano passado. Na ocasião, foi lançado ao mar o submarino convencional Tonelero. França e Brasil têm um acordo de transferência de tecnologia para a construção do primeiro submarino nuclear brasileiro.

A visita à Interpol, em Lyon, é um gesto de deferência de Lula ao secretário-geral da entidade desde o ano passado, o delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza. O presidente brasileiro esforçou-se nos bastidores pela eleição de Urquiza, ratificada em junho do ano passado pelo Comitê Executivo da Interpol.