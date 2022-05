Venezuela passa a aceitar investimento estrangeiro em suas estatais, segundo Maduro

Apesar da forte crise vivida pela Venezuela antes da pandemia, com hiperinflação, recessão e o olhar atento de outras nações, o país dá indícios de recuperação. Um relatório do banco Credit Suisse estima que o crescimento real do PIB da Venezuela será de 20% em 2022. O crescimento é acompanhado de mudanças na política econômica, como a liberação de algumas restrições ao fluxo de capitais e a dolarização momentânea.

O presidente da Bolsa de Valores de Caracas, Gustavo Pulido, no entanto, havia afirmado para jornalistas estrangeiros na sexta-feira passada (13) de que não havia sido informado de nenhuma modificação nas ações e que seriam necessárias pelo menos 48 horas para realizar, na prática, as alterações das empresas em questão.

