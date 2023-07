Venda de carne de gato e cachorro passa a ser proibida em cidade da Indonésia

A pandemia de coronavírus, cuja origem é vinculada a um mercado chinês ao ar livre, reacendeu o medo de zoonoses. A HSI e outros grupos esperam que a proibição no mercado de Tomohon ajude a prevenir a propagação do vírus da raiva.

A Indonésia é um dos poucos países do mundo onde a venda de carne de cachorro e gato ainda é legal. A proibição do mercado de Tomohon é um passo importante para a proteção dos animais e para a prevenção da propagação de doenças zoonóticas.

