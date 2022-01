Venda de álcool e maconha é proibida para não vacinados e vacinação aumenta 300% no Canadá

“A mensagem que estou enviando para as pessoas não vacinadas é que, se não forem vacinados, fiquem em casa. Mais de 505 das pessoas que estão em tratamento intensivo no momento não foram vacinadas”, disse o ministro.

A província do Québec, no Canadá, anunciou novas medidas para estimular os cidadãos a se vacinar contra Covid-19. A proibição da venda de álccol e maconha pra não vacinados. O governo anunciou a exigência da apresentação de certificado de vacinação para entrar em lojas de cannabis e bebidas alcoólicas, e o critério aumentou em 300% a procura pela vacina.

