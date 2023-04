Veja o que Lula já disse sobre a Guerra da Ucrânia

O maior imbróglio, que levou a uma resposta da diplomacia ucraniana, está no trecho em que Lula menciona a Crimeia, península do território ucraniano anexada por Moscou em 2014. O petista disse que "talvez se discuta a Crimeia", dando a entender que Kiev poderia ceder a região.

Durante café da manhã com jornalistas em Brasília, o presidente disse que a Rússia não pode ficar com o terreno da Ucrânia ocupado durante a invasão no país europeu, mas que Volodimir Zelenski "não pode também ter tudo o que ele pensa que vai querer".

A viagem de Lavrov foi acertada há poucas semanas, quando ele e o chanceler Mauro Vieira estiveram juntos na Índia para reunião do G20. Lula chegou a enviar Celso Amorim, assessor especial para política externa, a Moscou —onde ele se reuniu com Vladimir Putin.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o conflito em curso na Ucrânia têm incomodado parceiros como os EUA e chamado a atenção por atribuir a Kiev uma parcela da culpa pela guerra, que passa de um ano e deixou ao menos 8.500 civis mortos.

