Veja as autoridades que foram ao funeral do papa Francisco

O rei Charles 3º, que está sob tratamento de um câncer e se encontrou com Francisco poucos dias antes da morte do pontífice, foi representado pelo filho, o príncipe William.

Eles dividiram a primeira fila do espaço destinado a autoridades com Luiz Inácio Lula da Silva, Emmanuel Macron, da França, e Javier Milei, da Argentina.

Entre eles, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, que pouco antes da cerimônia tiveram uma conversa "muito produtiva" sobre as negociações para acabar com a Guerra da Ucrânia, de acordo com a Casa Branca.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A missa do funeral do papa Francisco neste sábado (26) reuniu 166 delegações de países e entidades, incluindo 50 chefes de Estado e dez monarcas em exercício, segundo o Vaticano.

