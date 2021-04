Vazamento de oxigênio em hospital na Índia causa morte de 22 pacientes

Pelo menos 22 pacientes morreram nesta quarta-feira (21), em um hospital localizado na cidade de Nashik, oeste da Índia, após interrupção no fornecimento de oxigênio causada por um vazamento no tanque, segundo o ministro da saúde do país.

"Os pacientes que usavam ventiladores no hospital em Nashik morreram. O vazamento foi detectado no tanque de fornecimento de oxigênio para esses pacientes. A interrupção do fornecimento pode estar ligada à morte dos pacientes no hospital.", disse Tope em comentários na televisão.

Autoridades afirmam que o país relatou 295.041 novas infecções nesta quarta-feira, o maior aumento diário do mundo, levando seus hospitais ao ponto de colapso.