Vaticano condena cardeal próximo de Francisco a 5 anos de prisão por fraude

O tribunal ordenou ainda o confisco de bens no valor de EUR 166 milhões (R$ 894,8 milhões) dos condenados, bem como o pagamento de EUR 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) em indenizações às partes civis e quatro instituições do Vaticano.

No centro do caso está a compra de um edifício de luxo em Londres por EUR 350 milhões (R$ 810 milhões), entre 2014 e 2018.

Ex-número dois da Secretaria de Estado, principal órgão do governo central da Santa Sé, Becciu manteve seu título, mas foi destituído de todas as suas funções em setembro de 2020. Nascido na Sardenha, o cardeal sempre alegou inocência e afirma que "nunca roubou um centavo".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal Penal do Vaticano condenou neste sábado (16), em primeira instância, o cardeal italiano Angelo Becciu, 75, por fraude. Ex-assessor próximo do papa Francisco, Becciu foi sentenciado a cinco anos e meio de prisão.

