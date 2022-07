Varíola dos macacos: OMS diz para homens que fazem sexo com homens reduzirem parceiros

Tedros pontuou que os países devem " engajar e capacitar as comunidades de homens que fazem sexo com homens para reduzir o riso de infecção e transmissão posterior, prestar cuidados aos infectados e salvaguardar os direitos humanos e a dignidade", explicou.

"A melhor maneira de fazer isso é reduzir o risco de exposição. Isso significa fazer escolhas seguras para você e para os outros. Para homens que fazem sexo com homens, isso inclui, no momento, reduzir o número de parceirso sexuais, reconsiderar o sexo com novos parceiros e trocar detalhes de contato com novos parceiros para permitir o acompanhamento, se necessário", disse Tedros.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu que a população considere as medidas necessárias para evitar que mais pessoas se contaminem com o vírus, principalmente os grupos de risco. Além disso, ele afirmou que estigma e discriminação podem ser "tão perigosos quanto qualquer vírus e podem alimentar o surto".

