Variante ‘mais mutante já vista’ da Covid-19 é descoberta na Indonésia

Os cientistas ainda não sabem se a nova variante se espalhará amplamente. No entanto, eles estão monitorando a situação de perto e estão trabalhando para desenvolver novas vacinas e tratamentos que possam proteger as pessoas contra a variante.

Acredita-se que a variante tenha se desenvolvido em um paciente com uma infecção crônica de Covid-19. As infecções crônicas são mais comuns em pessoas com sistemas imunológicos comprometidos, como pessoas com HIV ou câncer. Elas podem permitir que o vírus se transforme e se torne mais resistente às vacinas e tratamentos.

Cientistas descobriram uma nova variante de Covid-19 na Indonésia que tem 113 mutações, mais do que qualquer outra variante conhecida. A variante ainda está sendo estudada, mas não parece ser mais transmissível ou grave do que outras variantes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.