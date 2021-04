Variante de Manaus se espalha nos EUA e é a 2° mais frequente no país

Covid-19 voltou a avançar nos Estados Unidos e trouxe um dado preocupante, é que a variante brasileira que se originou em Manaus, é a segunda cepa que mais contamina os americanos atualmente.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de saúde do país, ao menos 434 pessoas foram infectadas com a mutação amazônica do coronavírus. A maioria delas está nos estados de Illinoi, Flórida e Massachusetts. Até então, as cepas dominantes no país eram a britânica e a sul-africana.

Os novos dados divulgados pelo jornal " Washington Postt" mostram, porém, que a variante brasileira p.1tem se espalhado com rapidez e está superando a sul-africana. Mesmo com a vacinação em massa, os EUA enfrentam um novo surto da doença e nessa quinta-feira (8), chegou a registrar 80 mil infectados.

Com os novos casos, ele superou o Brasil e voltou a ocupar o primeiro lugar como o país com maior número de contaminados pelo vírus. A Índia traça o mesmo caminho e viu os doentes se multiplicarem pelo 5° dia consecutivo ontem. É ela quem lidera o ranking mundial de países com mais casos em 24h.