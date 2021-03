Variante brasileira é identificada em Oregon, nos EUA

"A variante P1 parece estar relacionada com viagens de negócios fora dos Estados Unidos para o Brasil", disse a equipe de resposta da Covid-19 do Condado de Douglas, numa declaração nesta terça-feira (02). Outros casos da variantes já foram identificados na Florida, dois no Minnesota e um em Oklahoma, Alasca e Maryland.

A variante brasileira foi detectada no Oregon, nos Estados Unidos e é o primeiro caso da variante P.1 a ser descoberto na costa ocidental do país, segundo o jornal americano NY Post.

