'Vamos caçá-los e fazê-los pagarem', diz Biden sobre ataque terrorista

De acordo com o G1, o ataque deixou 13 militares americanos entre os mortos e ao menos 18 agentes feridos. Fontes do governo afegão dizem que ao menos 60 civis morreram e 140 ficaram feridos.

Ele reafirmou a continuidade da missão de retirada de norte-americanos e civis afegãos aliados do país e disse que “esses terroristas do Estado Islâmico não vão vencer. Vamos resgatar os americanos. Vamos tirar nossos aliados afegãos. E nossa missão continuará. A América não será intimidada”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mandou um recado para os responsáveis pelo ataque terrorista que deixou várias vítimas no aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão.

