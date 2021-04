Vacinas da Pfizer e Moderna não apresentam riscos a grávidas

Um estudo preliminar apontou que as vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19 não apresentam riscos a grávidas. A pesquisa foi liderada por cientistas do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e publicada na quarta-feira (21) no "New England Journal of Medicine", uma das revistas científicas mais importantes do mundo.

De acordo com o grupo Globo, após a análise de 35.691 mulheres grávidas com idades entre 16 e 54 anos, os cientistas concluíram que "os achados preliminares não mostraram sinais de segurança óbvios entre as gestantes que receberam vacinas".

"Além de a vacinação proteger as mulheres contra Covid-19 e suas complicações durante a gravidez, evidências vêm mostrando a transferência pela placenta de anticorpos contra o Sars-CoV-2 após a vacinação durante o terceiro trimestre, o que sugere que a vacinação materna pode fornecer algum nível de proteção ao recém-nascido", avaliaram.

Os pesquisadores afirmaram porém, que não tinham dados sobre a transferência de anticorpos e o nível de proteção em relação ao momento da vacinação. Além disso, afirmaram que um acompanhamento ao longo do tempo é necessário para saber de resultados em relação às mães, às gestações e aos bebês.