Vacinação contra Covid escancara diferenças na África e nos lusófonos do continente

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um ano após o início da vacinação contra a Covid, a distribuição de doses na África segue como pauta de debate em fóruns internacionais. Afinal, com doses doadas ao continente majoritariamente nos últimos cinco meses --muitas com prazo de validade curto-- e problemas de armazenamento, somente 15% da população africana completou o primeiro esquema vacinal.

Entre os 54 países do continente, porém, há diferenças, e uma delas está nos Palop (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe têm índices de imunização acima do regional e estão entre os mais vacinados, embora possuam um emaranhado de desafios domésticos no combate à doença.

Por trás disso estão diversas razões, e algumas delas pedem uma visita à história local. A começar pelo êxito diplomático que tiveram os lusófonos africanos.

Boa parte das doses aplicadas nessas nações veio de China, Rússia e Portugal, diz o angolano Filomeno Fortes, diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa. "O negacionismo também não teve grande peso, e foi possível uma grande mobilização social por parte dos governos", explica.

À reportagem, o Ministério do Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal informou que 2,7 milhões de vacinas haviam sido doadas para os Palop até o final de fevereiro, seja por acordos bilaterais ou por meio do consórcio internacional Covax. O principal destino foi Angola, maior lusófono africano em termos de população --pelo menos 1,8 milhão de vacinas de Lisboa desembarcaram no país.

As cifras, no entanto, não foram capazes de estancar o atraso vacinal. Fortes diz que mesmo os Palop terão dificuldade em alcançar a meta global de mais de 70% de vacinados. Cabo Verde poderá atingir 70% de cobertura, enquanto Moçambique e São Tomé e Príncipe devem estagnar em torno de 45%, e Angola pode chegar aos 30%, estima. "A expectativa é de que a Covid se transforme em mais uma endemia com pequenos surtos até que venha a imunidade natural."

As causas para o problema vão além da dificuldade de aquisição de vacinas. A ela, somam-se o fato de muitas das doses doadas --ao menos 1 milhão, de acordo com Fortes-- terem prazo de validade muito curto; a escassa capacidade de armazenamento do imunizante em baixas temperaturas; os grandes fluxos migratórios nessas nações; e sistemas de saúde com capacidade reduzida de cobertura.

Esses entraves também são relatados por Joana de Morais, diretora-geral do Instituto Nacional de Saúde Pública de Angola, país com 17,6% de vacinados. Ela menciona inúmeros casos de doações internacionais cujas vacinas tinham prazo de validade para expirar em um ou dois meses --o que tornava quase impossível fazer o imunizante chegar a zonas de difícil acesso. "Ninguém olhou para isso. Faltaram solidariedade e compreensão do contexto angolano."

Na lista de desafios, a biomédica inclui ainda o baixo letramento em saúde da população --o que teria corroborado para a disseminação de teorias conspiratórias-- as dificuldades na cadeia logística e a insuficiente campanha de comunicação promovida pelas autoridades.

Houve, ainda, a percepção de que a Covid não era o problema mais latente, o que se deve à existência de doenças transmissíveis, como malária e tuberculose, em muitos dos Palop. "A pandemia veio diminuir a capacidade de testagem, diagnóstico e tratamento destas doenças; com exceção de Cabo Verde, ocorreu diminuição nas coberturas vacinais contra a poliomielite, sarampo, tétano, difteria, coqueluche, BCG e febre amarela nos Palop", relata Filomeno Fortes.

Ponto fora da curva nesse sentido, o arquipélago de Cabo Verde consolidou-se como o Palop mais vacinado e o quinto país africano mais imunizado, atrás de Seychelles, Maurício, Marrocos e Ruanda. Pelo menos 54,6% da população recebeu duas doses, porcentagem que, em grande parte, deve-se às diferenças históricas que marcam o país em comparação com os demais lusófonos.

Considerado um bom exemplo no combate à pandemia, o país viu o número de casos explodir no final de dezembro, justamente quando reaquecia o setor do turismo, responsável por um quarto do PIB.

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública Cabo Verde, Maria da Luz Lima, porém, atribui o recente surto à interrupção do uso obrigatório de máscaras e ao grande fluxo de visita de cabo-verdianos que vivem em outros países, não às atividades turísticas. Segundo ela, muitos familiares levaram para os parentes falsas teorias sobre o imunizante, algo que nunca teve grande enraizamento no arquipélago.

Lima diz que a nova onda pôde ser controlada --agora o país registra média de menos 20 casos de Covid por dia-- devido ao histórico do que já vinha sendo feito na área da saúde. E menciona o que descreve como "isolamento institucional" ainda na primeira fase da doença, quando os contaminados foram isolados em hotéis e escolas, longe das famílias, o que possibilitou achatar já no início as cifras da Covid.

Há motivos para a mais bem-sucedida campanha vacinal cabo-verdiana, e eles são reflexo do fato de que mesmo os Palop são marcados por diferenças estruturais entre si. Com um processo de colonização e um pós-independência diferenciados, o país de 550 mil habitantes já iniciou a pandemia com um sistema de saúde mais estruturado, fruto de uma administração pública robusta.

"Cabo Verde sempre foi visto pela metrópole [Portugal] como um criador de quadros administrativos que foram cooptados e fizeram parte da administração de países como Angola e Guiné-Bissau", explica Leila Leite Hernandez, professora de história da África na USP.

"Durante a independência, não houve escangalhamento do aparato administrativo, marcado pela burocracia colonial portuguesa, como houve em outras ex-colônias, de modo que Cabo Verde era o único país com quadro administrativo", segue.

Assim, explica Hernandez, autora de livros sobre o arquipélago, um terreno favorável foi criado para que, no pós-independência, houvesse uma modernização acelerada da parte administrativa, com especial empenho nos setores de educação e saúde, este último fundamental frente à crise sanitária observada nos últimos três anos.