Vacina: EUA devem aprovar dose de reforço em intervalo de 6 meses após a anterior

A aprovação dos reforços para todas os três imunizantes administrados nos EUA - as fabricadas pela Pfizer, em parceira com BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson (J&J) - é esperada para meados de setembro. A Casa Branca diz haver oferta suficiente para as doses reforços. Os EUA compraram um total de 1 bilhão de doses da Pfizer e Moderna.

Reguladores dos Estados Unidos devem aprovar uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pelo menos seis meses após a dose anterior, em vez do intervalo de oito meses anunciado anteriormente, disse uma fonte familiarizada com os planos.

