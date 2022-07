Uma pessoa morre e quatro ficam feridas durante tiroteio em bar de Paris

Em entrevista à AFP, o dono de um restaurante perto do bar descreveu os momentos de horror: "Vimos um carro chegar, eles saíram com uma arma, pareceu uma metralhadora, dispararam e fugiram. Eu só tive tempo de dizer ao pessoal para entrar. Todos saíram correndo".

Os atiradores "saíram de um veículo e miraram em pessoas sentadas no terraço de um bar", disseram as autoridades. O crime ocorreu no 11º distrito da capital francesa, que foi alvo de ataques terroristas em 2015.

