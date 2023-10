Uma pessoa morre e oito ficam feridas após tiroteio nos EUA

De acordo com informações da CNN americana, as vítimas têm idades entre 16 e 22 anos. Na ocasião várias pessoas foram detidas por suspeita pelo crime, no entanto, não há informações sobre o autor dos disparos.

Uma festa na cidade de Indianápolis, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, terminou com uma pessoa morta e oito feridas após um tiroteio, neste domingo (29).

