Um ano após morte de Elizabeth, Charles luta para manter monarquia relevante

Segundo Sally Bedell Smith, autora de "Charles: As Paixões e Paradoxos de uma Vida Improvável", disse à Associated Press, a mudança é sutil e terá mais evolução do que revolução. "A rainha era conhecida por fazer mudanças graduais. Nos anos 1990, falava-se muito sobre como Charles era mais agitado, querendo fazer as coisas de uma forma mais radical e ser mais franco. Acho que ele reconheceu que esse não é o seu papel."

As análises sobre o primeiro ano de Charles convergem para um reinado de continuidade em vez de transformações inesperadas. Enquanto muitos consideravam este rei um potencial reformador, um homem impaciente por mudanças depois de passar tanto tempo como herdeiro do trono, ele parece ter optado pela estabilidade.

O rei cumpre audiências semanais com o primeiro-ministro Rishi Sunak, participa de eventos nacionais, tem uma cota de visitas a cumprir, de dignitários estrangeiros a receber, entre outras tarefas. Uma agência de notícias inglesa chegou a comparar o volume de trabalho de Charles e de sua mãe nos primeiros 365 dias de reinado: 161 dias de trabalho do filho contra 157 da mãe.

É claro que os tabloides e parte do público preferem destacar seus tropeços às suas vitórias, como a visita de Estado à Alemanha. Ali, ele foi ovacionado pelos políticos locais por discursar parte do tempo na língua alemã.

Aos 74 anos, Charles tem demonstrado vontade para o cargo, pelo qual esperou —e para o qual foi preparado— a vida inteira. Fala-se muito sobre sua disposição em se aproximar dos súditos e cumprimentá-los pessoalmente —algo que ele fez já no dia seguinte à morte da mãe, em sua primeira aparição pública como rei. "A mão dele é suave e calorosa. Ele trazia tristeza no rosto, mas também bondade", disse à Folha uma escocesa, na ocasião.

Em Londres, haverá o toque dos sinos na Abadia de Westminster e salvas de 21 tiros nos parques reais da cidade. No calendário da abadia, por exemplo, os sinos tocam a partir das 13h (9h no Brasil), "marcando o primeiro aniversário da ascensão de Sua Majestade, o Rei". Não há menção à rainha.

