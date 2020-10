Último debate de Trump e Joe Biden antes da eleição acontece nesta quinta

Com a eleição marcada para a próxima terça-feira (03), Donald Trump e Joe Biden participam nesta quinta-feira (22) do último debate dos candidatos antes da eleição presidencial dos Estados Unidos. O encontro acontece em Nashville, no Tennessee.

Segundo o Sistema Globo, que vai transmitir o embate dos presidenciáveis, terá mediação da jornalista Kristen Welker, apresentadora na NBC News e vão discutir temas pré-definidos como:

1. Combate à Covid-19

2.Famílias americanas

3. Raça nos EUA

4. Mudanças climáticas

5. Segurança nacional

6. Liderança