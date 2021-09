Uefa e Conmebol fecham jogo entre campeões da Copa América e da Euro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Uefa e Conmebol confirmam nesta terça-feira (28) que farão jogo entre os campeões da Eurocopa e Copa América 2021, Itália e Argentina. O jogo faz parte do acordo de cooperação entre as entidades para aproximar o futebol dos dois continentes.

A partida está marcada para junho de 2022, com sede a ser definida. Dentro do acordo estão outros dois jogos entre os campeões dos torneios continentais e a abertura de um escritório da Conmebol em Londres para coordenar projetos que tenham interesse comum com a Uefa.

Alejandro Domínguez, atual presidente da Conmebol, comemorou o acordo. Pelo Twitter, o dirigente afirmou que o futebol atuará como ponte entre os dois continentes e as culturas dos diferentes países.

"Muito além das nossas zonas geográficas, continuamos a trabalhar no desenvolvimento em ambos os continentes, com enfoque no futebol feminino, futsal, categorias juvenis, intercâmbio de árbitros, assim como em programas de formação técnica", escreveu Domínguez.