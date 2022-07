UE não espera que gasoduto Nord Stream retome atividades

O Nord Stream foi desativado há uma semana para trabalhos de manutenção que deveriam se estender por dez dias, com a reabertura prevista para quinta-feira (21). O fechamento do gasoduto tem alimentado temores de que a Rússia poderá interromper o fornecimento de gás à Europa, em retaliação pela sanções que sofreu por causa da invasão da Ucrânia.

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), não espera que o fornecimento de gás da Rússia para a Europa por meio do Nord Stream seja retomado quando os trabalhos de manutenção no gasoduto forem concluídos esta semana, afirmou o comissário de Orçamento e Administração da UE, Johannes Hahn. "Estamos trabalhando com o pressuposto de que (o gasoduto) não voltará a operar", disse Hans a repórteres nesta terça-feira, 19, às margens de uma conferência em Cingapura.

