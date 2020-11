UE: Barnier lista prioridades para nova rodada de negociações com Reino Unido

Principal representante da União Europeia nas negociações pelo Brexit, a saída do Reino Unido do bloco europeu, Michael Barnier informou nesta segunda-feira que chegou a Londres hoje para mais uma rodada de discussões sobre um possível acordo comercial entre as duas partes. Em mensagem no Twitter, o negociador listou os pontos essenciais para "destravar" o pacto.

De acordo com Barnier, a primeira das prioridades é o respeito à autonomia da UE e à soberania dos britânicos, "com efetivos mecanismos de governança e cumprimento de normas entre parceiros internacionais". O político francês também citou a importância de garantir a competição "livre e justa", além de assegurar "acesso recíproco e estável aos mercados e oportunidades na área da pesca".