Ucrânia/Tkach: precisa haver sanções mais fortes à Rússia

Tkach afirmou também que o apoio internacional em defesa da Ucrânia cresceu com 73 países e nove organizações governamentais. "O mundo está apoiando a Ucrânia. A Ucrânia está pedindo solidariedade à comunidade internacional: levantar sanções e isolar a Rússia no cenário internacional", observou. Ele pediu apoio também com armas e combustíveis.

O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, afirmou que precisam ser impostas sanções mais fortes à Rússia pelos ataques à Ucrânia, começando pela desconexão do país da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (Swift, na sigla em inglês).

