Ucrânia: pedidos para evitar humilhação da Rússia podem humilhar a França

De acordo com reportagem da Reuters , o assessor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, disse não ver sentido em negociar com Moscou. "Até que recebamos armamento em sua quantidade máxima, até que fortaleçamos nossas posições, até que as empurremos as forças russas para o mais longe possível de nossas fronteiras, não há razão em mantermos negociações".

