Ucrânia libertou nove soldados russos em troca de prefeito sequestrado, diz agência

Ainda nesta quarta, o chanceler da Ucrânia, Dmitro Kuleba, acusou a Rússia de sequestrar líderes locais em meio à invasão do país. Desta vez, o diplomata alegou que soldados russos sequestraram Oleksandr Iakovliev, prefeito da pequena cidade litorânea de Skadovsk, e seu vice, Iurii PalIukh. Mais tarde, Iakovliev publicou um vídeo no Facebook, anunciando que havia sido libertado.

O gabinete do presidente Volodimir Zelenski já tinha confirmado que o prefeito Ivan Fedorov havia sido libertado, mas não deu detalhes de eventuais negociações para que isso ocorresse. Melitopol está localizada no sudeste da Ucrânia.

