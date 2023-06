Ucrânia está pronta para lançar contraofensiva, diz Zelenski

Também neste sábado, o ministro da Defesa da Indonésia, Prabowo Subianto, propôs um plano de paz para acabar com a guerra, pedindo uma zona desmilitarizada e um referendo das Nações Unidas no que ele chamou de território disputado.

Neste sábado, os militares ucranianos afirmaram em um relatório diário que Mariinka, na região de Donetsk, no leste, era o foco dos combates. As forças ucranianas repeliram todos os 14 ataques das tropas russas na região, de acordo com o comunicado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.