Ucrânia envia ao Brasil lista com pedido de suprimentos médicos

Ainda segundo a publicação, a solicitação deve ser respondida até o fim de semana para que os suprimentos sejam embarcados no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) na segunda-feira (7). A aeronave irá fazer o resgate dos brasileiros que estão no país.

De acordo com a CNN Brasil, na lista constam 18 itens, como aparelhos respiratórios e monitores de sinais vitais. A relação foi enviada do Itamaraty ao Ministério da Saúde.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil recebeu um pedido do governo ucraniano solicitando suprimentos médicos ao país, que vem enfrentando uma guerra com a Rússia.

