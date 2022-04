Ucrânia e Rússia fazem duelo de vídeos sobre aliado de Putin

Os ucranianos mostraram Medvetchuk pedindo para ser trocado pelos defensores de Mariupol, cidade sob cerco agônico. Já os russos exibiram dois soldados identificados como britânicos que lutavam do lado de Kiev, pedindo ao governo de Boris Johnson para serem trocados pelo bilionário. Em nenhum dos casos é possível saber o quão coagidos foram as pessoas a gravar os vídeos, é claro.

