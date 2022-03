Ucrânia e Rússia farão nova rodada de negociações na Turquia nesta segunda (28)

A Ucrânia descreveu as negociações feitas até agora com a Rússia como "muito difíceis".

"Durante as discussões, hoje, em videoconferência, ficou decidido realizar, na Turquia, uma próxima rodada presencial entre os dias 28 e 30 de março", indicou ele em sua página no Facebook.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.