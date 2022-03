Ucrânia e Rússia devem retomar negociações nesta quarta-feira, diz mídia de Kiev

Na segunda (28), representantes russos e ucranianos se encontraram em Gomel, na Belarus, ditadura aliada ao presidente russo, Vladimir Putin. As conversas foram suspensas sem avanços claros, como já era esperado, e ambos os lados concordaram em retornar, discutir as propostas com seus governos e agendar uma segunda rodada de negociações.

Os russos também teriam pedido para que a Ucrânia reconheça as repúblicas de Donetsk e Lugansk, levando em conta as fronteiras reivindicadas pelos separatistas pró-Moscou. Na mesma linha, Kiev deveria parar de exigir a devolução da Crimeia, anexada pela Rússia, em 2014.

