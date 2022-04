Ucrânia derruba monumento à amizade com a Rússia

Ela foi instalada em 1982 para celebrar os 60 anos do império comunista e os 1.500 anos da capital ucraniana. Depois da anexação da Crimeia e da guerra civil de 2014, foi considerada indesejada. Sobre ela há um arco de metal que será mantido —ele já havia sido alvo de uma intervenção, com a colocação de um adesivo de rachadura em 2018, e agora será pintado nas cores da bandeira da Ucrânia.

