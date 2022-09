Ucrânia critica México por planejar proposta na ONU para fim da guerra

López Obrador tem dado uma resposta mista à guerra. Crítico do conflito e da invasão do território ucraniano, ele também é contrário à imposição de sanções econômicas contra Moscou e ao envio de armas para Kiev por parte dos EUA e da Otan, a aliança militar ocidental.

Grande parte das ações da ONU no conflito foram frustradas, o que levantou debates sobre o papel da organização. Foi com participação das Nações Unidas, porém, que se forjou o acordo para permitir a retomada das exportações de grãos ucranianos.

Das conversas, o objetivo seria consensuar uma trégua de cinco anos entre Rússia e Ucrânia —algo que parece inatingível no atual estágio do conflito. E as críticas, por óbvio, não tardaram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até aqui com papel inexpressivo na diplomacia que envolve a Guerra da Ucrânia, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou na sexta-feira (16) que o país apresentará à ONU um plano de paz para o conflito.

