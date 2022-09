Ucrânia alega que míssil russo atingiu arredores de usina nuclear

O míssil caiu a apenas 300 metros da usina nuclear de Pivdennoukrainsk, de acordo com o operador nuclear do país, Energoatom. Trata-se da segunda maior usina nuclear da Ucrânia, depois da de Zaporizhzhia, que sofreu ataques em mais de uma ocasião.

O ataque veio após um alerta do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de uma possível escalada da ofensiva contra a infraestrutura da Ucrânia, em resposta a recentes reveses sofridos por tropas de Moscou no campo de batalha.

