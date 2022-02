Ucrânia acusa Rússia de 'se esconder por trás de uniformes separatistas'

Segundo Zelensky, a situação representa uma violação do acordo de Minsk, firmado em 2014 com o objetivo de implantar um cessar-fogo após a Rússia anexar a península da Crimeia. A Ucrânia alega que os russos nunca cumpriram o que foi acordado. "A resposta a isso deve ser decisiva, imediata e dura", afirmou Zelensky.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou nesta quarta-feira (23) os militares russos de "se esconderem por trás de uniformes de separatistas" para entrar no território de Donbass, onde ficam as regiões de Donetsk e Lugansk. Os dois locais foram reconhecidos na segunda (21) pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, como repúblicas autônomas.

