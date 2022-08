Ucrânia acusa Rússia de novo ataque em Kharkiv horas antes de visita de chefe da ONU

Segundo um porta-voz das Nações Unidas, as autoridades discutirão o recente acordo para a exportação de cereais, soluções políticas para o fim do conflito e a segurança da central nuclear de Zaporíjia.

O episódio ocorreu poucas horas antes da chegada do secretário-geral da ONU, António Guterres, à Ucrânia, que pousou em Lviv nesta manhã para se encontrar com o presidente Volodimir Zelenski e com o líder turco Recep Tayyip Erdogan.

