Ucrânia acusa Rússia de bombardear mesquita com civis em Mariupol

"A mesquita do sultão Suleiman, o Magnífico, e sua esposa Roxolana (Hurrém Sultana) em Mariupol foi bombardeada por invasores russos", disse o governo no Twitter. "Mais de 80 adultos e crianças se escondem do bombardeio no local, incluindo cidadãos da Turquia."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ucrânia acusa a Rússia de bombardear uma mesquita na cidade de Mariupol, no sul do país, onde estariam mais de 80 adultos e crianças, incluindo cidadãos turcos, neste sábado (12).

