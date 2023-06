Ucrânia acusa Rússia de ataque contra restaurante que matou 10 pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em um ataque atribuído à Rússia contra um restaurante popular em Kramatorsk, uma das últimas grandes cidades sob domínio da Ucrânia no leste do país. Três menores de idade, incluindo um bebê, estão entre os mortos.

A ofensiva ocorreu após um motim de mercenários em território russo, na mais grave crise da era Vladimir Putin, iniciada em 1999. O movimento despertou temores de endurecimento militar de Moscou na Ucrânia.

O ataque destruiu o Ria Pizza, estabelecimento muito procurado por soldados, jornalistas e trabalhadores de organizações humanitárias, segundo a imprensa local. Três colombianos estavam no restaurante e sofreram ferimentos leves.

Autoridades ucranianas disseram que a Rússia disparou dois mísseis terra-ar S-300 contra a cidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra. As operações de resgate continuavam nesta quarta, e sete pessoas haviam sido retiradas dos escombros com vida.

As pessoas que morreram não tiveram a identidade revelada —a polícia disse apenas que o bebê havia nascido no ano passado. Já os colombianos feridos são Sergio Jaramillo, que atuou em negociações de paz do governo com as Farc, o escritor Héctor Abad Faciolince e a jornalista Catalina Gómez.

Os três jantavam com a escritora ucraniana Victoria Amelina, 37, que foi hospitalizada em estado crítico devido a uma lesão no crânio, provavelmente causada por estilhaços de vidros e vigas, segundo a polícia.

Abad e Jaramillo viajaram para a Ucrânia para "expressar a solidariedade da América Latina com o povo ucraniano diante da bárbara e ilegal invasão russa". O escritor é conhecido pelo romance "El olvido que seremos", que aborda violência na Colômbia nos anos 1970 e 1980 com um recorte cotidiano e familiar.

O cozinheiro Roslan, 32, disse que o local estava cheio no momento do ataque. Além do restaurante, houve danos em apartamentos, lojas, veículos, correios e outros prédios na região.

Localizada a oeste da cidade devastada de Bakhmut, conhecida como moedor de carne na Guerra da Ucrânia, Kramatorsk foi atingida por vários bombardeios desde o início do conflito. O mais mortal ocorreu em abril de 2022, quando 61 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas em um ataque contra a estação ferroviária, poucas semanas após o início da invasão russa.