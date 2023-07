Twitter ameaça processar Meta após lançamento do Threads, diz site

O Threads entrou em operação, nessa quarta-feira (5), e conquistou mais de 10 milhões de usuários em menos de oito horas, de acordo com a Meta. Os usuários podem publicar textos de até 500 caracteres, fotos e vídeos de até 5 minutos. A Meta planeja tornar possível a conexão com outras plataformas que suportam o protocolo ActivityPub, permitindo o compartilhamento de dados e visualização de conteúdos entre diferentes redes.

A Meta teria contratado diversos ex-funcionários do Twitter ao longo do último ano. Desde que Musk comprou a rede social, mais de 6 mil funcionários foram demitidos.

Zuckerberg teria recebido um e-mail do advogado do Twitter, Alex Spiro, onde ele descrevia uma "preocupação séria" de que a Meta esteja se apropriando de maneira "voluntária, sistemática e ilegal" dos segredos comerciais e outras propriedades intelectuais da empresa.

O Twitter, rede social do bilionário Elon Musk, ameaçou processar a Meta, de Mark Zuckerberg, após o lançamento do Threads, nova rede social que tem as mesmas características da empresa rival, de acordo com o site Semafor.

