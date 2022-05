TVs russas sofrem ataque hacker e exibem críticas à guerra na Ucrânia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As telas de navegação de TVs via satélite na Rússia foram alteradas e passaram a exibir mensagens críticas à guerra com a Ucrânia, de acordo com imagens obtidas pela agência de notícia Reuters.

Nas imagens, telespectadores puderam ler textos contra o conflito entre os dois países. "Você tem sangue nas mãos", diz uma das mensagens.

As alterações nas TVs russas ocorreram no domingo (8), um dia antes da Rússia comemorar hoje o que é conhecido no país como "O Dia da Vitória", 9 de maio, data que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista. Há 77 anos, o regime nazista caiu, pondo fim ao conflito mundial.

"Vocês têm o sangue de milhares de ucranianos e de centenas de crianças nas suas mãos", diz outra mensagem exibida nas TVs russas.

Outro texto também afirma que as TVs e as autoridades russas estão mentindo.

Ainda não foi descoberto como as mensagens foram parar na TVs russas. A agência de notícias Interfax disse que os textos também foram exibidos em TVs à cabo após elas terem sido alvo de um ataque hacker.

Um site russo também exibiu materiais contra a guerra e fazendo duras críticas ao presidente Vladimir Putin, mas elas já saíram do ar.

Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, a Ucrânia tem feito acusações contra a Rússia de que o país estaria cometendo crimes de guerra. Moscou nega as acusações afirmando que mira seus ataques apenas em áreas militares e de infraestrutura ucranianas.