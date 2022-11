Turista morre arrastada por onda gigante enquanto tirava selfie na Itália

Em comunicado, autoridades locais disseram que a área foi fortemente afetada. "Em Minori, o mar engoliu o píer, levantando as barras de ferro e arrastando uma grande quantidade de toras e detritos de todos os tipos para a praia e o calçadão. O prefeito ordenou o fechamento do calçadão e isolou toda a área."

Segundo a imprensa argentina, eles haviam descido em uma das enseadas do fiorde Furore e, no momento que Ines tentava tirar uma selfie deles, uma onda os atingiu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.