Turista britânico pesca bagre de 2,5 metros e 113 kg na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista britânico quase bateu recorde mundial após capturar um bagre de 2,5 metros e 113 quilos na Espanha.

Daniel Storey capturou o bagre gigante em um rio perto da cidade de Mequinenza, no nordeste da Espanha, no início desta semana. Ele foi ao país para aproveitar as férias com amigos.

O peixe, devolvido à água logo após o grupo posar para fotos, foi posteriormente identificado como um bagre wels (Silurus glanis) e esteve perto de receber o recorde mundial da espécie. O bagre wels pesa em média 54 quilos e, geralmente, tem entre 1,20 e 1,50 metro de comprimento.

Embora o peso recorde para a espécie seja de 135 quilos, os habitantes locais ficaram espantados com o tamanho do peixe, contou Storey ao jornal Daily Star.

Com ele, estavam os amigos Lewis Pattinson e Martin Irwin, que o ajudaram a domar o bagre. Após cerca de 40 minutos de luta, os amigos conseguiram fisgar o peixe, que era tão grande que o grupo precisou usar uma tipoia para tirá-lo da água.

Natural de Carslile, na fronteira com a Escócia, Storey é pescador há 10 anos e disse que nunca imaginou pegar um peixe tão grande. "Eu nunca peguei nada tão grande assim, então não sabia como seria, e só percebi que era muito especial pela reação dos meus amigos", afirmou. "Eu nem percebi o quão incrível era até que as pessoas da vila estavam me dando tapinhas nas costas no dia seguinte", completou.

Peter Irwin, 41, da Monster Catfishing Tours, a empresa responsável pelo passeio, estava com os rapazes no dia da captura. "Há 20 anos vejo pessoas virem pescar aqui e não pegarem nada parecido. Realmente foi o dia de sorte deles", disse Irwin ao Daily Star.