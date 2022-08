Turista brasileira morre ao cair de penhasco nos Andes do Peru

"Recebemos com muita surpresa e tristeza essa notícia. A Malu era uma pessoa da paz, do bem, alto astral. Vibrava por todos. Queria sempre o nosso bem. Ela sempre estava envolvida em trilhas, em projetos, sonhos. É inacreditável", lamentou.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Humberto Martins, lamentou a morte da servidora e disse que ela se destacava pela dedicação ao trabalho e pela gentileza e prestatividade no dia-a-dia com os colegas.

Maria Lucia era formada em letras e em direito e pós-graduada em direito público. Ingressou no STJ em 2003 e atualmente exercia o cargo de assessora-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac).

Ainda não há informações sobre a chegada do corpo em Brasília. O UOL entrou em contato com o Itamaraty, mas até o momento não obteve resposta.

Segundo amigos, o acidente aconteceu enquanto Maria Lucia fazia uma trilha no penhasco. Por ser uma área de difícil acesso, o corpo da servidora só foi localizado ontem e ainda está em processo de resgate. Depois, deve ser encaminhado para Lima, capital do Peru.

BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - Uma servidora do STJ (Superior Tribunal de Justiça) morreu nesta segunda-feira (1) após cair de um penhasco nos Andes peruanos. Maria Lucia Paternostro Rodrigues​ morava no Distrito Federal e estava em férias. Ela deixa uma filha de 12 anos.

